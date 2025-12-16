Empoli, Corsi: «Abbiamo affrontato il Palermo, che lotta per vincere il campionato, ma abbiamo creato più di loro»

Rebecca Corsi, vice presidente e amministratore delegato dell’Empoli, ha parlato a Ultimo Uomo di vari temi legati alla crescita del club, a partire dal progetto di riqualificazione dello stadio. Un intervento che, secondo Corsi, non è solo ambizioso, ma «indispensabile» per il futuro della squadra e della città di Empoli: «Abbiamo lavorato con determinazione, spesso lontano dai riflettori, per costruire un progetto che vuole far crescere il nostro club e insieme la nostra città. Lo stadio non è soltanto un luogo in cui si gioca, ma un simbolo, un patrimonio, un punto di riferimento per tutta Empoli. L’Empoli vuole riqualificarlo con convinzione, per consegnare alla città un impianto moderno, sostenibile e proiettato al futuro.»

Sul piano sportivo, Corsi ha anche fatto un’analisi della stagione dell’Empoli, che ha visto un cambio di allenatore e una serie di alti e bassi. «L’annata è partita in un modo e si è evoluta in un altro. Sono stati riconosciuti degli errori e quindi stiamo cercando di ribaltare la situazione. È arrivato un nuovo allenatore, nuovo ma vecchio, che già conosceva l’ambiente ed è un punto importante per ripartire da alcune certezze», ha spiegato Corsi. Nonostante le difficoltà iniziali, la squadra ha mostrato segni di ripresa, con tre vittorie consecutive seguite però da due sconfitte, un percorso che la dirigenza affronta con realismo: «Dobbiamo continuare a lavorare guardando gara per gara, senza spingersi troppo in avanti.»

In merito agli obiettivi stagionali, Corsi ha precisato che, vista l’evoluzione tecnica della squadra, la priorità ora è affrontare ogni partita con la giusta mentalità. Tra le sfide più significative della stagione, Corsi ha menzionato la partita contro il Palermo, una delle squadre più competitive del campionato: «Abbiamo affrontato il Palermo, che lotta per vincere il campionato, ma abbiamo creato più di loro, abbiamo espresso il nostro gioco.»