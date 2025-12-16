Palermo verso l’Avellino, seduta mattutina a Torretta

Dicembre 16, 2025

Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi, che prosegue la preparazione in vista della prossima trasferta contro l’Avellino.

I rosanero hanno iniziato la seduta con un lavoro di forza in palestra, per poi spostarsi sul campo dove hanno svolto esercitazioni dedicate al possesso palla. A seguire, spazio a esercizi mirati sulla tattica difensiva, con particolare attenzione all’organizzazione del reparto e ai movimenti senza palla.

Il gruppo continuerà il percorso di avvicinamento alla gara nei prossimi giorni, con ulteriori sedute programmate al centro sportivo di Torretta.

