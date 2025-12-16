Monza, Balde tra Album Panini e obiettivi Serie A: «Puntiamo in alto»

Essere sull’Album Panini resta un’emozione speciale, anche per chi ha già vissuto palcoscenici importanti. A margine della presentazione dell’Album Panini dedicato alla Serie B, Keita Balde ha parlato ai giornalisti soffermandosi sul campionato, sul Monza e sui suoi obiettivi.

«È sempre bello finire sull’album Panini, un sogno che tutti quanti abbiamo avuto da bambini quando compravamo le figurine sperando che uscisse il nostro giocatore preferito o della propria squadra preferita. È un piacere essere qui», ha raccontato l’attaccante biancorosso.

Spazio poi all’attualità del Monza, reduce dalla sconfitta contro il Venezia nell’ultimo turno di campionato. «Si riparte come al solito, lavorando ogni giorno per preparare la prossima gara. Siamo concentrati per la sfida di sabato. Puntiamo in alto, l’obiettivo è chiaro per tutti i giocatori, per il club e per tutto l’ambiente». Balde ha ribadito la fiducia nel percorso intrapreso: «Stiamo lavorando per farcela in un campionato complicato in cui ogni partita fa storia a sé. Ma siamo una squadra forte che sta facendo quello che deve fare».

Un messaggio chiaro anche sul senso di appartenenza. «Dobbiamo essere convinti di chi siamo, della maglietta che indossiamo, è un onore e un piacere giocare con il Monza e riportare questo club in Serie A è l’obiettivo per cui stiamo lottando tutti quanti».

Lo sguardo dell’attaccante classe ’95 si è poi spostato sulla Serie A e sulle sue ex squadre. «L’Inter è una squadra fortissima, con giocatori molto forti, compatta e che già da diversi anni lavora e gioca assieme. Vedo molto bene anche la Lazio che ha fatto una bella vittoria contro il Parma nonostante qualche sofferenza, ma vedo bene anche il Milan e la Roma. Il campionato è molto bello e tutte le grandi stanno facendo quello che devono».

Inevitabile un passaggio su un possibile ritorno all’Inter. «C’è stata la possibilità di tornare, ma poi non è accaduto per alcuni dettagli che non sono stati risolti. Ci abbiamo provato, ma non è andata. In estate non ci sono stati tentativi dalla Serie A perché il mio obiettivo era restare al Monza e rinnovare con questo club».

Infine, un pensiero alla Sampdoria, altra tappa significativa della sua carriera. «Gli auguro sempre il meglio, ci tengo molto perché è un club e una città dove mi sono trovato molto bene e non mi piace vederli in questa posizione perché meritano molto di più anche per i suoi tifosi. Speriamo che possa rimettersi a posto e tornare dove merita di stare un club storico come quello ligure». Sull’ipotesi di un ritorno ha chiarito: «Non c’è stata mai una possibilità».

In chiusura, Balde ha preferito non sbilanciarsi sui numeri personali. «Ho degli obiettivi che mi fisso ogni anno, ma preferisco tenermeli per me».