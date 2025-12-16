Lega B, Bedin dopo l’assemblea: «Sostenibilità e stabilità economica al centro»

Un’assemblea lunga e ricca di temi quella della Lega B, conclusa con un confronto articolato tra le venti società del campionato cadetto. A fare il punto è stato il presidente Paolo Bedin, intervenuto al termine dei lavori.

«Assemblea densa di punti all’ordine del giorno. Portiamo l’esito dei lavori appena conclusi. Abbiamo avuto due assemblee in una, la prima quella relativa alle squadre 2024-2025. Abbiamo portato il fascicolo di bilancio approvato all’unanimità con un’astensione. Questa è la prima parte», ha spiegato Bedin.

Il presidente della Lega B ha poi illustrato i contenuti della seconda fase dell’assemblea, soffermandosi in particolare sui temi economico-finanziari. «Nella seconda parte c’erano una serie di punti all’ordine del giorno molto interessanti: abbiamo trattato le bozze del sistema di licenze nazionali che in sede federale vengono discusse da tempo e che presumo verranno a conclusione nel consiglio federale di venerdì 19. In qualche maniera prevedono delle integrazioni sostanziali che vanno nella direzione di una maggiore stabilità economico-finanziaria».

Una linea che, come sottolineato da Bedin, rappresenta una continuità rispetto al percorso intrapreso negli ultimi anni. «Andiamo in una direzione intrapresa da qualche anno su cui ovviamente concordiamo. È una tematica di stretta attualità, ci dobbiamo confrontare sulla sostenibilità perché da lei poi deriva tutto, per questo è in cima ai nostri pensieri».

Spazio anche al lavoro delle commissioni interne della Lega. «Abbiamo poi affrontato il tema delle commissioni interne, siamo soddisfatti per la riorganizzazione della struttura e per il dialogo costruttivo che c’è sempre. Le nostre sono assemblee partecipate e non c’è mai una dialettica fuori dal perimetro del non accettabile. Sono molto soddisfatto di come lavorano le società e le assemblee e anche di come lavorano le commissioni. Abbiamo parlato dello stato dell’arte delle commissioni».

Sul fronte economico-finanziario, Bedin ha chiarito che non sono state ancora assunte decisioni definitive. «Per quanto riguarda quella economico-finanziaria si concentra sui meccanismi che possono aiutare i club per raggiungere l’equilibrio. Non c’è ancora nulla di deliberato».

Infine, un focus importante sui diritti televisivi e sulla visibilità del campionato. «Abbiamo ospitato l’ad di Dazn Stefano Azzi con il suo team. Ha ribadito l’impegno dell’emittente e nelle prossime due settimane ci sarà un test con un upgrade produttivo ed editoriale, in particolare sui match del venerdì».

Bedin ha poi aggiornato anche sugli altri canali di distribuzione. «Abbiamo fatto un punto sulle altre piattaforme, riscontrando progressivi incrementi di audience anche se piccoli. Da tre settimane siamo tornati su Rai con gli highlights e abbiamo portato le prime risultanze. Abbiamo ospitato anche Lucia Salmaso, managing director di BKT insieme al suo team. Sette anni di partnership. Abbiamo poi presentato la campagna di Natale».

Un bilancio complessivo positivo, dunque, per una Lega B che continua a lavorare su sostenibilità, visibilità e rafforzamento strutturale del sistema.