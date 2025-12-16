Pedullà: «Catanzaro-Avellino, rigore e gol regolare: il VAR ha fatto saltare il sistema»

Il gol annullato a Besaggio in Catanzaro-Avellino diventa il simbolo di una crisi più ampia del sistema arbitrale italiano. A dirlo è Alfredo Pedullà, intervenuto a “Contatto Sport” su Prima Tivvù, con parole durissime nei confronti dell’AIA e dell’utilizzo del VAR.

Il noto giornalista parte da un dato che, a suo avviso, fotografa perfettamente il momento:

«Nel giorno in cui il presidente dell’AIA viene deferito – ha spiegato Pedullà – cosa vuoi che ti dica? C’è un deferimento ed è la fotografia di una deriva».

Secondo Pedullà, la credibilità del sistema arbitrale è ormai compromessa:

«Gli arbitri non sono attendibili e il VAR ha fatto saltare per aria il sistema. Stiamo vedendo gol regolari annullati senza una logica».

Il riferimento diretto è all’episodio del gol di Besaggio, cancellato per un contatto ritenuto irregolare:

«Se dobbiamo annullare gol per ogni contatto irrisorio, allora dobbiamo annullarne cento a partita. Quel gol è un gol che devi dare».

Pedullà entra poi nel tema del protocollo VAR, considerato ormai superato:

«La storia del VAR che non può intervenire è vecchia. Il protocollo deve cambiare, il VAR deve cambiare. Così com’è non funziona».