Serie B, quote promozione: Palermo al pari di Monza e Frosinone

Palermo, Frosinone o Monza. Al netto di una classifica che oggi racconta scenari differenti, per i bookmaker le possibilità di vittoria finale della Serie B restano identiche per le tre squadre. I laziali comandano la graduatoria, i lombardi inseguono, mentre la formazione di Pippo Inzaghi è distante cinque punti dalla vetta, ma per Goldbet e Betflag il valore è lo stesso: quota 4 per tutte.

Nel dettaglio, il Monza registra un leggero rialzo rispetto alla scorsa settimana, passando da 3,50 a 4, mentre il Palermo resta stabile sugli stessi valori. In calo, invece, la quota del Frosinone, scesa da 5 a 4 dopo la quarta vittoria consecutiva che ha rilanciato con forza le ambizioni dei ciociari. Alle spalle del trio di testa, il Venezia di Stroppa si attesta a 6,50, forte anche del successo ottenuto proprio contro il Monza nell’ultimo turno di campionato.

Promozione in Serie A

Sul fronte promozione, il Monza resta la principale candidata al salto di categoria, quotata a 1,62, anche se il margine sulle inseguitrici si è sensibilmente ridotto. Il Palermo, che una settimana fa era proposto a 1,85, dopo la vittoria di misura sulla Sampdoria è sceso a 1,67, avvicinandosi ulteriormente alla vetta delle preferenze. Segnali positivi anche per il Frosinone, passato da quota 2 a 1,75, confermando il momento di grande continuità della squadra.

Retrocessione

Capitolo opposto per la Sampdoria, che dopo la sconfitta al Renzo Barbera resta sola al penultimo posto con 13 punti. La retrocessione in Serie C dei blucerchiati è ora offerta a 3,15, in calo rispetto al 3,65 della scorsa settimana. In cima alle previsioni per la discesa resta il Pescara, fissato a 1,32, seguito dal tandem formato da Virtus Entella e Mantova, entrambe a 1,50, con quote in discesa rispetto alla precedente rilevazione.

Il quadro delle scommesse fotografa così una Serie B apertissima, con giochi ancora tutti da scrivere sia in vetta che nelle zone più delicate della classifica.