Serie B, Giudice Sportivo: ammende, squalifiche e stop per la 16ª giornata

Sono stati resi noti i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo, avv. Emilio Battaglia, nel corso della riunione del 16 dicembre 2025, al termine della sedicesima giornata del girone di andata di Serie BKT. Le decisioni fanno riferimento alle gare disputate tra il 12 e il 14 dicembre.

Per quanto riguarda i risultati, spiccano i successi esterni di Frosinone e Padova, le vittorie interne di Palermo, Venezia e Cesena e il pareggio a reti bianche tra Südtirol e Bari. Il Catanzaro ha superato di misura l’Avellino, mentre la Sampdoria è uscita sconfitta dal Barbera.

Sul fronte disciplinare, il Giudice Sportivo ha deciso di non adottare sanzioni nei confronti delle società i cui sostenitori hanno introdotto e utilizzato materiale pirotecnico nei rispettivi settori, applicando le attenuanti previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Fa eccezione il Monza, sanzionato con un’ammenda di 3.000 euro per il lancio di bottigliette e bicchieri di plastica nel recinto di gioco.

Capitolo calciatori:

tra gli espulsi, una giornata di squalifica per Fellipe Jack (Spezia) e Simone Tronchin (Südtirol).

Tra i non espulsi, stop di un turno per Correia (Juve Stabia), Di Mario (Virtus Entella), Harder (Padova), Marras e Papetti (Reggiana), Perez Munoz (Venezia) e Tonoli (Modena), tutti per raggiunto limite di ammonizioni.

Per quanto riguarda le ammonizioni, ottava sanzione per Illanes Minucci (Carrarese), mentre entrano in regime di diffida, tra gli altri, Davì (Südtirol) e Leone (Juve Stabia). Da segnalare la terza sanzione per Michele Besaggio e Filippo Missori dell’Avellino.

Sono state inoltre comminate ammende da 1.500 euro per simulazione a Pittarello (Catanzaro), Shpendi (Empoli) e Massolin (Modena). Scatta la diffida per Salvatore Esposito (Spezia).

Tra gli allenatori, stangata per Giorgio Gorgone (Pescara): due giornate di squalifica, ammonizione e ammenda di 3.000 euro per proteste e frasi ingiuriose rivolte all’arbitro. Una giornata di stop anche per Michele Mignani (Cesena).

Sanzioni anche per i dirigenti: una giornata di squalifica a Emiliano Bertoluzza (Südtirol) e due giornate a Pasquale Foggia (Pescara) per espressioni offensive rivolte agli ufficiali di gara.

Infine, tra i preparatori atletici, una giornata di squalifica per Danilo Chiodi (Südtirol) e Alessandro Micheli (Juve Stabia), entrambi per proteste veementi nei confronti dell’arbitro.