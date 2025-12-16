Palermo, il messaggio del club su Inzaghi tedoforo: «Un orgoglio per tutti»

Giornata speciale quella di ieri per l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, che ha avuto l’onore di essere tedoforo in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Attraverso un messaggio tramite i propri profili social ufficiali, il club rosanero ha espresso tutto il suo orgoglio per l’accaduto.

Di seguito la nota del club:

“Duecento metri in via Lincoln con la Fiamma Olimpica in mano: un momento speciale non solo per Mister Inzaghi, tedoforo per un giorno, ma per tutta la città. Un orgoglio per tutti, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026🔥”

