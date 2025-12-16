Palermo, il messaggio del club su Inzaghi tedoforo: «Un orgoglio per tutti»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 16, 2025

Giornata speciale quella di ieri per l’allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, che ha avuto l’onore di essere tedoforo in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Attraverso un messaggio tramite i propri profili social ufficiali, il club rosanero ha espresso tutto il suo orgoglio per l’accaduto.

Di seguito la nota del club:

“Duecento metri in via Lincoln con la Fiamma Olimpica in mano: un momento speciale non solo per Mister Inzaghi, tedoforo per un giorno, ma per tutta la città. Un orgoglio per tutti, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026🔥”

 

