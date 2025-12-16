La Nazione: “Bardi e Gomis nel taccuino dello Spezia”

Dicembre 16, 2025

Dopo il grave infortunio rimediato da Sarr, che resterà fuori per quasi tutta la stagione, lo Spezia è alla ricerca di un portiere da affiancare a Mascardi e Loria, e per farlo guarda il casa Palermo.

Secondo quanto riportato da “La Nazione”, tra i possibili nomi nel taccuino dei bianconeri ci sarebbero i due portieri rosanero: Stefano Bardi e Alfred Gomis, dati in uscita da Palermo. Interesse anche per il terzo portiere del Napoli, Nikita Contini.

