La Nazione: “Bardi e Gomis nel taccuino dello Spezia”

Dopo il grave infortunio rimediato da Sarr, che resterà fuori per quasi tutta la stagione, lo Spezia è alla ricerca di un portiere da affiancare a Mascardi e Loria, e per farlo guarda il casa Palermo.

Secondo quanto riportato da “La Nazione”, tra i possibili nomi nel taccuino dei bianconeri ci sarebbero i due portieri rosanero: Stefano Bardi e Alfred Gomis, dati in uscita da Palermo. Interesse anche per il terzo portiere del Napoli, Nikita Contini.