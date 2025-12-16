Spezia, interesse per Sernicola della Cremonese
In vista della sessione invernale di calciomercato, lo Spezia è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato. Dopo aver sondato il profilo di Mattia Valoti, secondo quanto riportato da “La Nazione”, i bianconeri sembrerebbero interessati ad un altro giocatore della Cremonese, il difensore Leonardo Sernicola.
Il classe 97′ non è riuscito a trovare spazio in questo inizio di campionato con i grigiorossi, finendo ai margini del progetto. Lo Spezia la necessità di potenziare tutti i reparti con innesti d’esperienza e qualità, con il DS Melissano che potrebbe effettuare una doppia operazioni con i lombardi.