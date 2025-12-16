Bari, Kassama confessa: «Ci sono stati dei litigi, manca personalità e coraggio»

Intervenuto ai microfoni di “Radio Bari”, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla scorsa partita contro il Sudtirol e sull’attuale momento della sua squadra il difensore del Bari, Sheriff Kassama.

«È stata una partita dove c’è stato molto dispendio mentale – ha dichiarato – dove bisognava stare attenti perché i loro attaccanti lavoravano molto bene, malgrado l’uomo in meno. Anche portare a casa un punto è stato importante. Cerofolini è un gran portiere, sta facendo una grande stagione. Io non ho mai avuto la sensazione di poterla perdere, sebbene il risultato non ci sorrida»

il difensore, ha aggiunto: «In questo momento dobbiamo dare tutti qualcosa in più, perché quello che stiamo facendo non basta. A fine gara Vivarini ha detto che tutto quello che abbiamo messo in fase difensiva deve essere la normalità in tutte le gare»

Kassama, ha poi commentato il momento attuale dei biancorossi: «Non è un momento facile, manca la personalità e il coraggio, che però ci sono e vanno solo tirati fuori. Ad esempio ci sono stati dei litigi, ma penso sia normale perché tutti vogliamo uscire da questa situazione. Siamo vivi»

Infine, sui due allenatori di questa stagione del Bari: «Sia Vivarini che Caserta sono bravi tecnici, il primo ci sta spronando più sotto l’aspetto caratteriale che è quello che ora ci sta mancando. L’aspetto tattico è normale che venga messo in secondo piano»