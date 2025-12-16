Avellino, interesse dalla Serie C per D’Angelo

Si prospetta un calciomercato ricco di operazioni per l’Avellino, sia in entrata che in uscita. I biancoverdi hanno come obiettivo quello di sfoltire la rosa, con il primo possibile partente che potrebbe essere il centrocampista Sonny D’Angelo, ormai finito ai margini della rosa.

Infatti, secondo quanto riportato da “tuttoc.com”, sulle tracce del giocatore ci sarebbero due club di Serie C: il Giugliano, da tempo sul calciatore, e il Picerno, ultimo nel girone C. Tra i due club è dunque sfida sul mercato.