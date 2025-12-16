Venezia, Antonelli: «Il Monza si è dimostrato forte e ben allenato»

In seguito al match di alta classifica di sabato tra Venezia e Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Brianza in Campo, prodotta da “MonzaNews”, il DS dei lagunari Filippo Antonelli, ex direttore sportivo dei biancorossi.

«Quella di sabato è stata una partita molto combattuta vinta alla fine del Venezia – ha dichiarato il DS – ma il Monza si è dimostrato forte e ben allenato. Ringrazio i tifosi del Monza per gli applausi, saranno sempre nel mio cuore»

E alla domanda su quale sia stato il suo migliore acquisto durante la sua esperienza con i brianzoli, Antonelli risponde: «Potrei dire Carlos Augusto poi andato all’Inter e invece ti dico Di Gregorio per il percorso che ha fatto da noi»