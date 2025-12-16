Bari, accordo vicino per Cistana dello Spezia

Dopo appena sei mesi dal su0 arrivo in bianconero, Andrea Cistana potrebbe già salutare lo Spezia. Il difensore, arrivato da svincolato in estate, non ha convinto in questo inizio di campionato e potrebbe subito ripartire da un altro club di Serie B.

Infatti, secondo quanto riportato da “Il Secolo XIX”, sulle tracce del centrale difensivo ci sarebbe il Bari, che sta lavorando un accordo con il giocatore. La modalità del trasferimento pensata è quella di un prestito con obbligo di riscatto, con le prossime settimane che potrebbero essere decisive.