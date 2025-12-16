Avellino, Kumi ko: salta il Palermo

Justin Kumi non sarà a disposizione dell’Avellino per il prossimo impegno di campionato. Il club biancoverde ha reso noto che il calciatore, infortunatosi nel corso della gara Catanzaro–Avellino di sabato 13 dicembre, ha riportato una lesione muscolare.

Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato «una lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra». Una diagnosi che costringerà Kumi allo stop e, di conseguenza, a saltare la gara contro il Palermo.

Il calciatore inizierà immediatamente il programma di riabilitazione necessario per il ritorno all’attività sportiva agonistica. I tempi di recupero verranno monitorati dallo staff medico nelle prossime settimane, con l’obiettivo di riportarlo a disposizione il prima possibile.