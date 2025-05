Ex rosa: intervento riuscito per Tutino. La nota della Sampdoria

Assente da più di tre mesi per via di un problema alla caviglia, Gennaro Tutino ha deciso di sottoporsi ad intervento chirurgico per ritornare il prima possibile sul campo da gioco. Attraverso una nota ufficiale, scritta all’interno del report dell’allenamento odierno, la Sampdoria ha annunciato che l’ex Palermo è pronto a seguire il proprio percorso di riabilitazione nei prossimi giorni:

“Gennaro Tutino è stato sottoposto in mattinata ad un intervento di artroscopia alla caviglia destra e alla caviglia sinistra per un quadro di impingment anteriore e posteriore. L’attaccante, operato presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal professor Niek Van Dijk – assistito dalla professoressa Giulia Favilli e alla presenza del dottor Gianmaria Rosa, medico sociale blucerchiato -, inizierà nei prossimi giorni il percorso di riabilitazione del caso”.