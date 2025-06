Europeo U21, c’è anche Desplanches del Palermo tra i 23 convocati di Nunziata

Carmine Nunziata ha diramato la lista definitiva dei 23 convocati dell’Italia Under 21 per il Campionato Europeo che si disputerà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Tra i nomi scelti dal commissario tecnico spicca anche quello di Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo.

La Nazionale partirà domenica 8 giugno, ma prima disputerà un test match a porte chiuse contro l’Italia Under 20 (venerdì 7, ore 17.30, al CPO di Tirrenia). In gruppo anche due convocati provenienti dalla Nazionale maggiore, Diego Coppola e Cesare Casadei, che raggiungeranno i compagni il 10 giugno dopo le gare con Norvegia e Moldova.

Nunziata ha dovuto escludere all’ultimo momento Francesco Pio Esposito, giudicato indisponibile dopo gli accertamenti medici. Niente convocazione anche per Giovanni Bonfanti del Pisa e Cristian Volpato del Sassuolo.

Con Desplanches, il Palermo si assicura una rappresentanza prestigiosa in una delle competizioni giovanili più importanti d’Europa, a testimonianza del valore e della crescita del proprio portiere titolare. Il classe 2003 vestirà la maglia numero 1 e sarà il punto di riferimento tra i pali per gli Azzurrini.

Antognoni in Slovacchia: «Gruppo forte, Desplanches tra i migliori nel ruolo»

Sarà presente anche Giancarlo Antognoni, nel ruolo di capo delegazione: «Questo è un bel gruppo – ha dichiarato al sito FIGC – sicuramente tra i migliori che l’Italia può proporre in questo momento. Aiutiamoli a crescere e a capire che questa maglia è importante».

Tra i punti di forza della rosa, oltre a Desplanches, ci sono nomi già noti nel panorama calcistico nazionale come Baldanzi, Gnonto e Casadei. La prima gara degli Azzurrini è in programma per martedì 11 giugno.

I NUMERI DI MAGLIA DEI 23 CONVOCATI PER IL CAMPIONATO EUROPEO

Portieri: 1 Sebastiano Desplanches (Palermo), 22 Jacopo Sassi (Crotone), 12 Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: *15 Diego Coppola (Hellas Verona), 6 Daniele Ghilardi (Hellas Verona), 19 Gabriele Guarino (Carrarese), 13 Michael Kayode (Brentford), 5 Lorenzo Pirola (Olympiacos), 3 Matteo Ruggeri (Atalanta), 16 Riccardo Turicchia (Juventus), 2 Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: 23 Alessandro Bianco (Monza), *8 Cesare Casadei (Torino), 18 Issa Doumbia (Venezia), 14 Giovanni Fabbian (Bologna), 21 Jacopo Fazzini (Empoli), 7 Cher Ndour (Fiorentina), 20 Niccolò Pisilli (Roma), 4 Matteo Prati (Cagliari);

Attaccanti: 9 Giuseppe Ambrosino (Frosinone), 11 Tommaso Baldanzi (Roma), 10 Wilfried Gnonto (Leeds United), 17 Luca Koleosho (Burnley).