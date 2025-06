Palermo, ricordi Belotti? Adesso il Como lo cede per un milione

Dopo una stagione travagliata tra Como e Benfica, Andrea Belotti si prepara a rientrare in Italia al termine del Mondiale per Club, dove sarà impegnato proprio con le Águias. Il suo futuro, però, è tutt’altro che definito.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo portoghese A Bola, nonostante l’assenza di un’opzione per il riscatto, il Benfica starebbe valutando la possibilità di trattenere l’attaccante anche per la prossima stagione, soprattutto in caso di partenza di Arthur Cabral, sempre più vicino all’addio.

Il Como chiede 1 milione, ma si muove anche il Bari

Il Como, titolare del cartellino, sarebbe disposto a cedere l’ex capitano del Torino a titolo definitivo per una cifra attorno al milione di euro. Un prezzo sorprendentemente contenuto se si considera che, fino a pochi anni fa, il Milan era pronto a offrire fino a 100 milioni per assicurarselo, quando Belotti era all’apice della sua carriera con la maglia granata.

Non solo il Benfica sulle sue tracce. Come riferito sempre da A Bola, anche diverse società italiane avrebbero mostrato interesse per il classe ’93: Genoa, Parma, Lecce, ma soprattutto una compagine di Serie B.

Il club in questione sarebbe il Bari, ancora alla ricerca del nuovo allenatore dopo la separazione con Moreno Longo, ma intenzionato a muoversi per un colpo di peso in attacco. I pugliesi stanno monitorando attentamente la situazione, pronti a cogliere l’opportunità per portare a casa un nome di grande esperienza e carisma.