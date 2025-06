Europei U21, Italia-Romania: le formazioni ufficiali

È cominciato l’Europeo Under 21 per l’Italia, impegnata questa sera contro la Romania. Il CT Nunziata punta su Gnonto come terminale offensivo, con Baldanzi e Koleosho alle sue spalle. A centrocampo spazio a Fabbian, Prati e Ndour, mentre in difesa la coppia centrale è composta da Ghilardi e Pirola. In porta gioca Desplanches.

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho; Gnonto.

Romania (4-3-3): Sava; Strata, Ignat, M. Ilie, Borza; Corbu, Akdag, Grameni; Stoica, Munteanu, R. Ilie.