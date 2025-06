Empoli, lunedì la firma di Pagliuca: sarà il nuovo allenatore

Tutto pronto in casa Empoli per l’inizio della nuova stagione: come riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, Guido Pagliuca firmerà lunedì un contratto biennale con il club toscano. Dopo aver conquistato la promozione in Serie B e i playoff con la Juve Stabia, il tecnico è pronto a guidare gli azzurri nella stagione 2025/2026. La società campana ha già annunciato la risoluzione consensuale del contratto, aprendo così le porte al ritorno di Pagliuca in Toscana.

Continue Reading