Sampdoria-Salernitana, domenica il playout: boom di biglietti, Ferraris verso il tutto esaurito

Grande attesa a Genova per Sampdoria-Salernitana, gara d’andata del playout di Serie B in programma domenica al Ferraris. Come riportato da TuttoMercatoWeb, la prevendita ha fatto registrare numeri record nelle prime ore: oltre 12.000 biglietti staccati in appena quattro ore, compresi 230 tifosi ospiti.

La società blucerchiata ha lanciato prezzi popolari per favorire l’afflusso: 1 euro per gli abbonati, biglietti a partire da 5 euro negli altri settori. La gara di ritorno è fissata per il 20 giugno all’Arechi, con la Salernitana forte del miglior piazzamento.