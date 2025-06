Salernitana, Ferrari: «Regolarità non rispettata. Giocare un mese dopo è dura»

Alla vigilia del playout contro la Sampdoria, il difensore della Salernitana Gian Marco Ferrari ha espresso tutta la sua perplessità ai microfoni del TG Sport di Rai 2. Intervistato da salernitananews.it, il centrale ha dichiarato:

«La regolarità del campionato non è stata rispettata. Siamo costretti a giocare le due partite più importanti della stagione ad un mese dalla fine del torneo, e questo, a livello fisico e mentale, non è affatto facile».

Ferrari ha poi aggiunto che, al di là dell’avversario, sarà fondamentale l’approccio alla partita:

«L’importante sarà entrare bene in campo e trovare la giusta carica per portare a casa un risultato che, per com’è andata la stagione, sarebbe eccezionale».