Europa League: il Lilla vince 2-1 contro il Brann, 1-0 del FCSB sul G.A Eagles

Sono da poco terminati i due match del pomeriggio di Europa League. Vince il match d’esordio il Lilla: i francesi, dopo il primo tempo terminato senza gol e con poche emozioni, trovano al 54′ il vantaggio grazie al gol di Igamane. Dura appena sei minuti però il vantaggio dei padroni di casa, gli ospiti infatti pareggiano i conti con la rete di Magnusson. A decidere il match è il gol all’ 80 di Olivier Giroud, che con un colpo di testa batte il portiere avversario.

Nell’altro match del pomeriggio vince in trasferta il FCSB, contro gli olandesi del G.A Eagles. A decidere il match è il gol nella prima frazione di gioco di Miculescu, che al 13′ manda i rumeni in vantaggio, regalando i tre punti ai suoi.