Juve Stabia, UFFICIALE: Ferdinando Elefante torna come Direttore Generale

La Juve Stabia ha ufficializzato una nuova figura chiave all’interno del proprio organigramma societario: Ferdinando Elefante torna a vestire i colori gialloblù con il ruolo di direttore generale. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club.

Ecco la nota:

“La S.S. Juve Stabia 1907 è lieta di annunciare di aver conferito l’incarico di Direttore Generale a Ferdinando Elefante, che torna in società dopo la stagione 2023-2024 nella quale arrivò la vittoria del girone C nel campionato di serie C.

Professionista stimato, dal 2005 manager apicale di Gabetti Group, ideatore e attuale Managing Director di Gabetti Sport, membro dal 2022 dell’Associazione Italiana Marchi Storici, Elefante entra a far parte del nuovo organigramma della S.S. Juve Stabia 1907 come Dg e farà il suo esordio dirigenziale stagionale allo stadio Ceravolo di Catanzaro.

Nel calcio ha avuto varie esperienze iniziando nel 2002 come Direttore Generale dell’U.S. Angri 1927, Elefante dichiara: “Ringrazio la società in tutte le sue componenti di avermi rivoluto all’interno del suo organigramma e chiaramente sono contento della nuova opportunità attribuitami Un particolare saluto va a tutti i tifosi che non mi hanno mai fatto mancare il loro calore ogni volta che sono tornato a Castellammare. Sono felice ed orgoglioso di tornare nella famiglia S.S. Juve Stabia 1907, continuerò il lavoro iniziato nell’estate del 2023 con l’ottica ben precisa di sviluppare ed elevare il Brand Juve Stabia e di generare nuovi Stakeholders”.

Ufficio Stampa e Comunicazione S.S. Juve Stabia 1907”.