Serie C Girone A: Novara, Lecco e Inter U23 avanti. Pari tra Dolomiti Bellunesi e Vicenza. I risultati parziali
La 6ª giornata del Girone A di Serie C, iniziata alle 20.45, ha già offerto emozioni e sorprese nei primi tempi delle gare in programma. Dopo i primi 45 minuti si registrano tre vittorie parziali in trasferta e un pareggio spettacolare maturato nei minuti di recupero.
Brescia-Novara 0-1
Partenza forte del Novara che al decimo minuto trova il vantaggio con Da Graca, bravo a concretizzare l’occasione che rompe subito l’equilibrio. Il Brescia prova a reagire, ma all’intervallo sono gli ospiti a comandare.
Dolomiti Bellunesi-Vicenza 1-1
La sfida si apre con il vantaggio dei padroni di casa: al 9’ Alcides firma l’1-0. Il Vicenza fatica a trovare spazi ma resta in partita e proprio allo scadere, al 45’+3’, trova il pareggio con una rete che rimette tutto in equilibrio.
Inter U23-Triestina 1-0
Buon avvio dei nerazzurri che al 14’ passano in vantaggio grazie a Topalovic. La Triestina cerca di rispondere, ma l’Inter U23 mantiene il controllo della partita chiudendo avanti il primo tempo.
Pro Vercelli-Lecco 0-1
Match equilibrato, ma al 24’ è il Lecco a colpire: Sipos firma il gol del vantaggio che regala agli ospiti un primo tempo in discesa. Pro Vercelli costretta a inseguire.