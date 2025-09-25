Coppa Italia: Torino avanti 1-0 sul Pisa, decide Casadei

Il Torino chiude in vantaggio il primo tempo della sfida di Coppa Italia contro il Pisa grazie al gol di Cesare Casadei. Al 9’, il centrocampista granata svetta di testa su calcio d’angolo battuto da Cyril Ngonge e insacca alle spalle di Scuffet: un colpo preciso che vale l’1-0.

La squadra granata è stata protagonista di un avvio brillante, con occasioni create da Njie e dallo stesso Casadei, sempre pericoloso sulle palle inattive. Il Pisa, dopo qualche difficoltà iniziale, ha provato a reagire soprattutto nel finale di frazione, ma senza precisione: al 42’ Lorran ha avuto la chance migliore di testa, spedendo però il pallone alto.

Primo tempo vivace anche sul piano disciplinare, con diversi ammoniti da entrambe le parti: Albiol e Piccinini per il Pisa, Coco per il Torino. All’intervallo i granata conducono 1-0, ma la partita resta aperta e promette emozioni anche nella ripresa.