Serie C girone A: l’Albinoleffe cala il tris alla Pro Patria, la Lumezzane espugna Cittadella. I risultati finali e la classifica aggiornata

Turno infrasettimanale per la Serie C, terminano qui i match del pomeriggio del girone A. Grande prestazione dell’Albinoleffe, che cala il tris in trasferta alla Pro Patria: decisiva la doppietta di Lupinetti ed il gol di Potop. Tre gol in trasferta anche per l’Alcione Milano, che batte l’Arzignano, per i padroni di casa inutile il gol all’83’ di Minesso.

Vince anche la Lumezzane, che espugna Cittadella con la rete nel primo tempo di Iori. La ribalta invece la Virtus Verona: i rossoblù, dopo esser passati in svantaggio al 20′ minuto, ribaltano il risultato con i gol di Toffanin, Patane e Bulevardi. Pari senza reti, invece, tra Trento e Pergolettese. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Arzignano-Alcione Milano 1-3 (25′ Morselli; 54′ Samele; 72′ Morselli; 82′ Minesso)

Cittadella-Lumezzane 0-1 (24′ Iori)

Giana Erminio-Virtus Verona 1-3 (20′ Capelli; 22′ Toffanin; 45+1′ Patane; 90+4′ Bulevardi)

Pro Patria-Albinoleffe 0-3 ( 4′ Lupinetti; 38′ Lupinetti; 44′ Potop)

Renate-Ospitaletto 1-2 ( Bertoli 26′; 45 Spalluto; 86′ Gualandris)

Trento-Pergolettese 0-0

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 13

Lecco – 13

Brescia – 12

Alcione Milano – 11

Pergolettese – 10

Pro Vercelli – 9

Renate – 8

Inter U23 – 8

AlbinoLeffe – 8

Virtus Verona – 8

Arzignano – 7

Trento – 6

Lumezzane – 6

Ospitaletto – 5

Giana Erminio – 5

Dolomiti Bellunesi – 4

Novara – 4

Cittadella – 4

Pro Patri – 2

Triestina – -12