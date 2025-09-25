Serie C girone A: l’Albinoleffe cala il tris alla Pro Patria, la Lumezzane espugna Cittadella. I risultati finali e la classifica aggiornata
Turno infrasettimanale per la Serie C, terminano qui i match del pomeriggio del girone A. Grande prestazione dell’Albinoleffe, che cala il tris in trasferta alla Pro Patria: decisiva la doppietta di Lupinetti ed il gol di Potop. Tre gol in trasferta anche per l’Alcione Milano, che batte l’Arzignano, per i padroni di casa inutile il gol all’83’ di Minesso.
Vince anche la Lumezzane, che espugna Cittadella con la rete nel primo tempo di Iori. La ribalta invece la Virtus Verona: i rossoblù, dopo esser passati in svantaggio al 20′ minuto, ribaltano il risultato con i gol di Toffanin, Patane e Bulevardi. Pari senza reti, invece, tra Trento e Pergolettese. Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:
Arzignano-Alcione Milano 1-3 (25′ Morselli; 54′ Samele; 72′ Morselli; 82′ Minesso)
Cittadella-Lumezzane 0-1 (24′ Iori)
Giana Erminio-Virtus Verona 1-3 (20′ Capelli; 22′ Toffanin; 45+1′ Patane; 90+4′ Bulevardi)
Pro Patria-Albinoleffe 0-3 ( 4′ Lupinetti; 38′ Lupinetti; 44′ Potop)
Renate-Ospitaletto 1-2 ( Bertoli 26′; 45 Spalluto; 86′ Gualandris)
Trento-Pergolettese 0-0
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 13
Lecco – 13
Brescia – 12
Alcione Milano – 11
Pergolettese – 10
Pro Vercelli – 9
Renate – 8
Inter U23 – 8
AlbinoLeffe – 8
Virtus Verona – 8
Arzignano – 7
Trento – 6
Lumezzane – 6
Ospitaletto – 5
Giana Erminio – 5
Dolomiti Bellunesi – 4
Novara – 4
Cittadella – 4
Pro Patri – 2
Triestina – -12