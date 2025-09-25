Coppa Italia: termina 3-1 a Marassi il match tra Genoa e Empoli

Settembre 25, 2025

È appena terminato il match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Genoa ed Empoli. Vittoria schiacciante dei padroni di casa, che passano quindi il turno, accedendo agli ottavi di finale dove incontreranno l’Atalanta di Ivan Juric.

Primo tempo equilibrato tra le due squadre. Passano in vantaggio gli ospiti, con il gol al 12′ minuto di Saporiti. Dura poco però la gioia del vantaggio: al 15′ minuto Frendrup sfrutta un bel passaggio di Colombo e rimette il risultato il parita.

Inizia il secondo tempo ed il Genoa trova subito il vantaggio, grazie all’incornata vincente al 56′ del centrale difensivo Alessandro Marcandalli. Chiude il match all’83’ Ekhator, su assist di Thorsby. Passa il turno quindi il Genoa, con l’Empoli che saluta la competizione.

