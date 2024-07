Escl Pres. Genoa: «Brunori? Non conosco questa ipotesi. Su Gudmundsson…»

«Brunori al Genoa? Non mi occupo in prima persona del mercato, ma questa è la prima volta che ne sento parlare». Queste le parole ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com di Alberto Zangrillo, Presidente del Genoa, in merito a un possibile interessamento dei liguri per il capitano rosanero.

Gudmundsson può partire?

«Il calciomercato ha delle logiche particolari. È un nostro calciatore e l’auspicio è che possa rimanere con noi».