Mehdi Leris si appresta a tornare in Italia. Come si legge su Gianlucadimarzio.com il Pisa ha piazzato il colpo a sorpresa assecondando la richiesta di mister Filippo Inzaghi. Al momento non sono emersi i dettagli ufficiali ma l’accordo tra le parti è stato raggiunto. Si attende solamente l’annuncio ufficiale che, probabilmente, arriverà a breve.

