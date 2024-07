Abbonamenti Serie B 2024-25, la classifica provvisoria: Palermo sul podio

Il campionato di Serie B è alle porte. Il 16 agosto Brescia-Palermo sarà la sfida inaugurale della prima giornata del campionato cadetto. I tifosi non vedono l’ora di riempire gli spalti e molti di loro hanno sottoscritto gli abbonamenti per seguire la propria squadra. Pianetaserieb.it ha calcolato la classifica provvisoria delle tessere emesse dalle società, seppur alcune non hanno ancora comunicato i numeri ufficiali:

Sampdoria 15.000 circa Palermo 9.132 Cesena 7.002 Frosinone 5.000 circa Mantova 4.980 Modena 4.806 Reggiana 3.900 circa Cremonese 3.703 Spezia 3.500 circa Brescia 2.800 circa Catanzaro 2.333 Juve Stabia 1.486 Salernitana 1.341 Cittadella 1.300 circa Cosenza 629 Bari – Carrarese – Pisa – Sassuolo – Sudtirol –