Escl. Pallotta: «Dispiaciuto per i tifosi rosanero. Se dovesse esserci una nuova opportunità di acquisto…»

«Mi dispiace per i tifosi del Palermo. Come ho già avuto modo di dire in passato, avevo praticamente un accordo in mano per l’acquisto del club. Nel caso in cui però lo avessimo rilevato, il presidente di allora avrebbe voluto mantenerne la gestione. Una situazione semplicemente ridicola. Così ha deciso di vendere al City Group, per poter mantenere la propria posizione».

Questo il pensiero, ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, dell’ex presidente della Roma James Pallotta, interessato all’acquisto del Palermo nel recente passato.

Alla domanda se, in caso di una nuova opportunità, sarebbe interessato a tornare a investire sul club rosanero, Pallotta ha risposto:

«Perché no. Parliamo della squadra di una grande città e con una importante tifoseria. Chiaramente non so dire se con me il Palermo avrebbe centrato la promozione dopo tre anni. Di certo, se avessi avuto al mio fianco gente come Walter Sabatini – o qualcuno di simile, nel caso in cui lui non avesse voluto – probabilmente adesso ci saremmo già trovati in Serie A».

Infine, sull’eventualità di un ritorno nel calcio italiano, ha precisato:

«Per quelle che sono le informazioni in mio possesso, ci sono molti club in vendita. Posso però assicurare di non aver parlato con nessuno».