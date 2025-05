Dopo la vittoria contro il Palermo nei playoff di Serie B, Patrik Peda, difensore della Juve Stabia in prestito proprio dal club rosanero, ha affidato ai social il suo commento sulla serata:

«Una serata incredibile, piena di emozioni. È stata una partita speciale per me perché ho giocato contro la mia squadra e i miei compagni. Ora è tempo di prepararsi per la semifinale».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da patrykpeda (@patrykpeda)