Albanese: “Palermo, idea Tognozzi per il post Osti. Inzaghi supera Pecchia per la panchina”

Il Palermo pensa al futuro e si prepara a ridisegnare l’area tecnica. Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese (Gazzetta dello Sport e Sportitalia) su Twitter, il club rosanero avrebbe individuato in Matteo Tognozzi – ex capo scouting della Juventus e reduce dall’esperienza da direttore sportivo al Granada – il nome in cima alla lista per il dopo Carlo Osti.

Per la panchina, resta forte la candidatura di Fabio Pecchia, ma nelle ultime ore sarebbe salito in pole position Pippo Inzaghi, libero dopo l’esperienza al Pisa.