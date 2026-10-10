Empoli-Palermo, trasferta amara per la Curva Nord Inferiore: volo cancellato, il gruppo CNI rinuncia alla partita

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
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Brutta notizia per una parte della tifoseria rosanero a poche ore dalla sfida tra Empoli e Palermo, in programma oggi alle ore 15 allo stadio Carlo Castellani. Il gruppo organizzato Curva Nord Inferiore (CNI) non potrà essere presente sugli spalti dell’impianto toscano a causa della cancellazione del volo che avrebbe dovuto consentire ai suoi componenti di raggiungere Empoli.

A comunicarlo è stato lo stesso gruppo attraverso un messaggio pubblicato sui social e condiviso dalla pagina Facebook Palermo Casual.


«A causa della cancellazione del volo, il gruppo CNI non potrà essere presente in trasferta a Empoli».

Una rinuncia forzata, dunque, legata a un imprevisto nei collegamenti aerei e non alla volontà dei sostenitori, che avevano programmato di seguire la squadra di Filippo Inzaghi anche lontano dal Renzo Barbera.

Nel comunicato, la Curva Nord Inferiore ha espresso il proprio dispiacere per l’impossibilità di essere al fianco dei rosanero:

«Indipendente dalla nostra volontà, ci ritroviamo ad essere costretti a rinunciare di stare al fianco dei nostri colori».

Nonostante l’assenza sugli spalti del Castellani, il gruppo ha voluto ribadire la propria vicinanza alla squadra, impegnata in una partita importante per il prosieguo del campionato.

«Anche se non potremo essere presenti sugli spalti, con il cuore e con la mente saremo lì, come sempre».

Il messaggio si conclude con la firma Curva Nord Inferiore, a conferma del legame tra il gruppo organizzato e i colori rosanero.

Un imprevisto che impedirà dunque a una parte del tifo organizzato palermitano di partecipare alla trasferta in Toscana. Il Palermo dovrà fare a meno del sostegno diretto del gruppo CNI, che seguirà comunque idealmente la squadra nella sfida contro l’Empoli.

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