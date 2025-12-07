Empoli-Palermo, al Castellani sfida ad alta tensione: le probabili formazioni

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Empoli-Palermo delle 17.15 al “Castellani” si presenta come uno dei match più interessanti della giornata, con Alessio Dionisi e Filippo Inzaghi pronti a confermare l’impianto tattico visto nelle ultime uscite.

Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, l’Empoli potrebbe presentare due novità rispetto alla sfida con il Bari: Ghion in regia al posto di Degli Innocenti e Ceesay sulla trequarti in luogo di Saporiti. Restano fuori Ebuehi, Campaniello e Curto, mentre Yepes figura tra i diffidati.

Dal lato Palermo, il Corriere dello Sport sottolinea come Inzaghi sia orientato a schierare la stessa formazione iniziale della scorsa settimana, con Le Douaron avanti nel ballottaggio con Vasic e il rientro di Gyasi nuovamente rimandato. Indisponibili anche Giovane e il portiere Bardi.

Nel quadro complessivo delineato dal Corriere dello Sport, la sfida mette di fronte due squadre con assetti speculari, entrambe schierate con il 3-4-2-1, ma con interpretazioni differenti: i toscani puntano sull’intensità centrale, i rosanero sulle combinazioni tra Palumbo, Le Douaron e il terminale Pohjanpalo.

OGGI A EMPOLI

Stadio “Castellani”, ore 17.15

TV: Dazn, Prime Video, OneFootball TV

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Assistenti: Yoshikawa – Barone

Quarto uomo: Galipò

VAR: Santoro

AVAR: Paganessi

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI – Allenatore: Alessio Dionisi (3-4-2-1)

Fulignati

Lovato – Guarino – Obaretin

S. Elia – Yepes – Ghion – Moruzzi

Ceesay – Shpendi

Nasti

A disposizione:

1 Perisan, 29 Tosto, 79 Carboni, 6 Degli Innocenti, 8 Belardinelli, 25 Ignacchiti, 70 Saporiti, 32 Haas, 10 Ilie, 99 Bianchi, 9 Pellegri, 77 Popov

Indisponibili:

Ebuehi, Campaniello, Curto

Squalificati:

–

Diffidati:

Yepes

Ultime:

Possibili due novità: Ghion per Degli Innocenti, Ceesay per Saporiti.

PALERMO – Allenatore: Filippo Inzaghi (3-4-2-1)

Joronen

Ceccaroni – Bani – Bereszynski

Augello – Ranocchia – Segre – Pierozzi

Le Douaron – Palumbo

Pohjanpalo

A disposizione:

1 Gomis, 63 Balaguss, 23 Diakité, 29 Peda, 72 Veroli, 6 Gomes, 28 Blin, 14 Vasic, 9 Brunori, 31 Corona

Indisponibili:

Bardi, Giovane, Gyasi

Squalificati:

–

Diffidato:

Bani

Ultime:

Inzaghi verso la conferma dell’undici. Le Douaron favorito su Vasic. Slitta il rientro di Gyasi.