Empoli-Palermo, al Castellani sfida ad alta tensione: le probabili formazioni
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Empoli-Palermo delle 17.15 al “Castellani” si presenta come uno dei match più interessanti della giornata, con Alessio Dionisi e Filippo Inzaghi pronti a confermare l’impianto tattico visto nelle ultime uscite.
Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, l’Empoli potrebbe presentare due novità rispetto alla sfida con il Bari: Ghion in regia al posto di Degli Innocenti e Ceesay sulla trequarti in luogo di Saporiti. Restano fuori Ebuehi, Campaniello e Curto, mentre Yepes figura tra i diffidati.
Dal lato Palermo, il Corriere dello Sport sottolinea come Inzaghi sia orientato a schierare la stessa formazione iniziale della scorsa settimana, con Le Douaron avanti nel ballottaggio con Vasic e il rientro di Gyasi nuovamente rimandato. Indisponibili anche Giovane e il portiere Bardi.
Nel quadro complessivo delineato dal Corriere dello Sport, la sfida mette di fronte due squadre con assetti speculari, entrambe schierate con il 3-4-2-1, ma con interpretazioni differenti: i toscani puntano sull’intensità centrale, i rosanero sulle combinazioni tra Palumbo, Le Douaron e il terminale Pohjanpalo.
OGGI A EMPOLI
Stadio “Castellani”, ore 17.15
TV: Dazn, Prime Video, OneFootball TV
Arbitro: Dionisi di L’Aquila
Assistenti: Yoshikawa – Barone
Quarto uomo: Galipò
VAR: Santoro
AVAR: Paganessi
PROBABILI FORMAZIONI
EMPOLI – Allenatore: Alessio Dionisi (3-4-2-1)
Fulignati
Lovato – Guarino – Obaretin
S. Elia – Yepes – Ghion – Moruzzi
Ceesay – Shpendi
Nasti
A disposizione:
1 Perisan, 29 Tosto, 79 Carboni, 6 Degli Innocenti, 8 Belardinelli, 25 Ignacchiti, 70 Saporiti, 32 Haas, 10 Ilie, 99 Bianchi, 9 Pellegri, 77 Popov
Indisponibili:
Ebuehi, Campaniello, Curto
Squalificati:
–
Diffidati:
Yepes
Ultime:
Possibili due novità: Ghion per Degli Innocenti, Ceesay per Saporiti.
PALERMO – Allenatore: Filippo Inzaghi (3-4-2-1)
Joronen
Ceccaroni – Bani – Bereszynski
Augello – Ranocchia – Segre – Pierozzi
Le Douaron – Palumbo
Pohjanpalo
A disposizione:
1 Gomis, 63 Balaguss, 23 Diakité, 29 Peda, 72 Veroli, 6 Gomes, 28 Blin, 14 Vasic, 9 Brunori, 31 Corona
Indisponibili:
Bardi, Giovane, Gyasi
Squalificati:
–
Diffidato:
Bani
Ultime:
Inzaghi verso la conferma dell’undici. Le Douaron favorito su Vasic. Slitta il rientro di Gyasi.