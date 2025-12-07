Serie B, via alla 15ª giornata: anticipi, programma completo e classifica aggiornata

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, prende ufficialmente il via la 15ª giornata di Serie B con due anticipi particolarmente attesi, che aprono un turno distribuito tra oggi e domani prima della sosta dell’Immacolata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, ad aprire la giornata sarà Empoli-Palermo alle 17.15, seguita dal confronto serale tra Sampdoria e Carrarese alle 19.30.

Il Corriere dello Sport evidenzia come la giornata dell’8 dicembre presenti un fitto programma nel pomeriggio, con diverse gare programmate alle ore 15.00: Avellino-Venezia, Frosinone-Juve Stabia, Mantova-Reggiana, Monza-Südtirol e Padova-Cesena. La sfida tra Modena e Catanzaro aprirà invece la giornata alle 12.30, mentre Bari-Pescara e Virtus Entella-Spezia chiuderanno la tornata serale. Una distribuzione che, come analizzato dal Corriere dello Sport, potrebbe incidere in maniera significativa sulle dinamiche di alta e bassa classifica.

PROGRAMMA COMPLETO – 15ª GIORNATA DI SERIE B

7 dicembre 2025

Empoli – Palermo ore 17.15

Sampdoria – Carrarese ore 19.30

8 dicembre 2025

Modena – Catanzaro ore 12.30

Avellino – Venezia ore 15.00

Frosinone – Juve Stabia ore 15.00

Mantova – Reggiana ore 15.00

Monza – Südtirol ore 15.00

Padova – Cesena ore 15.00

Bari – Pescara ore 17.15

Virtus Entella – Spezia ore 19.30

CLASSIFICA

In testa alla classifica c’è il Monza, primo con 30 punti dopo 14 giornate, seguito dal Frosinone a 28 punti.

A quota 26 punti troviamo Modena e Cesena, mentre il Venezia insegue a 25.

Il Palermo è sesto con 23 punti, davanti all’Empoli, fermo a 20.

Il Catanzaro è ottavo con 19 punti, insieme a Juve Stabia e Avellino, tutte appaiate a quota 19.

La Reggiana segue con 17 punti, insieme al Padova.

A 16 punti c’è la Carrarese.

La Virtus Entella è a 15 punti, mentre il Mantova è a 14, stessa quota del Bari.

Il Südtirol segue con 13 punti.

A 11 punti troviamo lo Spezia.

La Sampdoria è penultima con 10 punti, mentre chiude il gruppo il Pescara con 9 punti.