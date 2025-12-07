Corriere dello Sport: “Empoli e Palermo, niente passi indietro”

Nel pezzo firmato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la sfida del “Castellani” viene raccontata come una partita che Alessio Dionisi non può considerare normale. L’attuale tecnico dell’Empoli affronta infatti il suo recente passato, come ricorda ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, e lo fa con uno stato d’animo complesso: da un lato la necessità di consolidare il momento positivo, dall’altro quella, forse inconsapevole, di misurarsi con una piazza in cui non riuscì a lasciare il segno nella scorsa stagione, conclusa con un ottavo posto e l’eliminazione al preliminare playoff.

«Penso più che altro al presente – ha dichiarato il tecnico, riportato da Antonio La Rosa per il Corriere dello Sport – stiamo crescendo e non vogliamo fermarci. Contro una big come il Palermo potremo misurare la nostra temperatura. Loro sono favoriti sulla carta e una delle candidate alla promozione, ma abbiamo qualità per limitarli e metterli in difficoltà».

Zoom sulla gara

Entrambe reduci da un roboante 5-0, Empoli e Palermo arrivano all’incrocio con slancio simile. Il gruppo di Dionisi, ricorda ancora una volta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, ha infilato tre successi consecutivi senza subire gol e vuole testare la propria solidità contro una rivale di alto profilo. I rosanero, forti del successo sulla Carrarese, cercano invece uno scatto in trasferta dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre uscite lontano dal “Barbera”.

«C’è voglia di dare continuità – ha evidenziato Pippo Inzaghi – non guardiamo lontano: la gara di Empoli è l’unica cosa che conta».

Il tecnico del Palermo rifiuta la definizione di crocevia: «Parlare così crea aspettative: pensiamo a costruire una base solida, una squadra che un domani possa mantenere il proprio sogno senza fare passi indietro».

Su Dionisi e sull’Empoli, Inzaghi è netto: «Sono un mix perfetto tra giovani di valore ed esperienza. Alla fine saranno in alto. Pagliuca era un ottimo allenatore e Dionisi è una garanzia».

Dal campo

Moduli speculari, 3-4-2-1 contro 3-4-2-1. Dionisi valuterà sulla trequarti il duello Saporiti-Ceesay, mentre in avanti Nasti appare favorito su Pellegri. In casa Palermo, Inzaghi punta su Le Douaron – in vantaggio su Vasic, reduce da un colpo alla spalla – e ritrova Gomes per la mediana.

Assenti Gyasi (torna con la Samp), Giovane (affaticamento) e i portieri Bardi e Avella, entrambi fermati dall’influenza.