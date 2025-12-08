Empoli–Palermo 1-3, le pagelle della Gazzetta dello Sport

Le pagelle dell’incontro Empoli–Palermo 1-3, valide per la 15ª giornata di Serie B, sono state pubblicate da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo rosa valuta la prova dei singoli, sottolineando la prestazione sontuosa di Joel Pohjanpalo, autore di una doppietta e premiato come migliore in campo.

Di seguito la trascrizione integrale delle pagelle firmate da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, senza alcuna modifica e nel pieno rispetto della fonte.

EMPOLI (3-4-2-1)

Fulignati 6; Lovato 5,5, Guarino 5, Obaretin 6; Elia 5,5 (dal 37’ s.t. Carboni s.v.), Ghion 6 (dal 28’ s.t. Degli Innocenti 6), Yepes 6, Moruzzi 6; Ceesay 5,5 (dal 28’ s.t. Saporiti 5,5), Shpendi 6 (dal 37’ s.t. Bianchi s.v.); Nasti 5 (dal 1’ s.t. Pellegri 7)

Panchina: Perisan, Belardinelli, Ilie, Indragoli, Tosto, Haas, Konate

Allenatore: Dionisi 6

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 7,5; Bereszynski 6,5 (dal 1’ s.t. Peda 6), Bani 6,5, Ceccaroni 7; Pierozzi 7, Segre 6,5 (dal 10’ s.t. Gomes 6), Ranocchia 6,5, Augello 6,5 (dal 42’ s.t. Veroli s.v.); Palumbo 6,5 (dal 25’ s.t. Blin 6), Le Douaron 6 (dal 10’ s.t. Vasic 5,5); Pohjanpalo 8

Panchina: Gomis, Balaguss, Brunori, Diakité, Corona

Allenatore: Inzaghi 6,5

Top – Pohjanpalo (8)

Doppietta da vero uomo d’area e tante giocate per la squadra.