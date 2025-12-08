Tuttosport: “Adesso è il vero Palermo”

Nel suo approfondimento su Tuttosport, Gianluca Scaduto fotografa un Palermo finalmente convincente: «Sì, il Palermo di Inzaghi sembra guarito», scrive l’inviato del quotidiano sportivo, sottolineando come a Empoli sia arrivata «una delle migliori prove stagionali». La squadra torna a vincere fuori casa dopo due mesi, batte una diretta concorrente e si rimette a ridosso della zona promozione diretta, distante appena due punti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport da Gianluca Scaduto, la partita si apre con un Empoli troppo timido e un Palermo subito padrone del campo. Al 7’ arriva il vantaggio: schema perfetto su punizione, Palumbo sorprende la difesa toscana liberando Le Douaron, che controlla e batte Fulignati. È il secondo centro stagionale del francese.

La seconda rete è immediata. Al 18’, scrive Tuttosport, «Ceccaroni la spizza per Pohjanpalo che s’inserisce come un falco e fa 0-2». Il bomber finlandese, già capocannoniere della categoria, firma così l’ennesima prestazione dominante di questo avvio di stagione.

L’Empoli cresce nella seconda metà del primo tempo, sfiora il gol con Elia e con Yepes, ma il Palermo va al riposo con un doppio vantaggio meritato. Come ricostruito da Gianluca Scaduto su Tuttosport, nella ripresa la gara cambia volto: i toscani entrano in campo con un altro spirito e al 2’ Joronen compie un intervento miracoloso su Moruzzi.

Il gol che riapre il match arriva al 18’: Pellegri, entrato all’intervallo, ribatte in rete dopo un palo colpito da distanza ravvicinata. L’Empoli sfiora subito il pareggio, ma Bani salva su un’altra conclusione dell’attaccante.

È qui che il Palermo mostra maturità: invece del 2-2 arriva l’1-3 definitivo. Al 30’, Pierozzi crossa, Guarino buca l’intervento e Pohjanpalo – racconta ancora Tuttosport – «è implacabile: doppietta, 5° gol nelle ultime due partite e 10° stagionale».

Nel post-partita, il vice di Inzaghi, Maurizio D’Angelo, commenta: «Era importante dare continuità. Tre-quattro giocatori hanno preso per mano la squadra, dandole un’anima». Dall’altra parte Dionisi recrimina: «Sono arrabbiato per il primo gol: è banale. Lo avevamo visto, sapevamo che quello schema lo avevano già fatto».

Una vittoria che vale oro e che, come raccontato da Gianluca Scaduto per Tuttosport, certifica un Palermo in forte crescita, pronto a giocarsi le proprie carte per la promozione.