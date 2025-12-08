Empoli-Palermo 1-3, le pagelle di Tuttosport

Prestazione di grande spessore del Palermo al “Castellani”, un 1-3 che segna la seconda vittoria consecutiva e conferma la squadra di Inzaghi in piena corsa per le zone altissime della classifica. Come sottolineato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, quella dei rosanero è stata una prova matura e concreta, costruita con un primo tempo autoritario e chiusa con la forza dei suoi uomini chiave, su tutti Pohjanpalo.

Nel giorno in cui l’Empoli di Dionisi cade per la prima volta in casa, Tuttosport ha pubblicato le pagelle ufficiali dell’incontro, restituendo l’immagine di un Palermo solido, cinico e capace di soffrire nei momenti caldi. Dalla sicurezza di Joronen alla leadership difensiva di Bani, passando per la qualità di Palumbo e la doppietta da bomber vero di Pohjanpalo, il quotidiano torinese fotografa una squadra compatta e sempre più consapevole.

EMPOLI (3-4-1-2)

Fulignati 5.5

Lovato 5.5

Guarino 4

Obaretin 5.5

Elia 6 (37’ st Bianchi ng)

Yepes 6

Ghion 6 (28’ st Degli Innocenti ng)

Moruzzi 6.5

Ceesay 5.5 (28’ st Saporiti ng)

Shpendi 6 (37’ st Carboni ng)

Nasti 5 (1’ st Pellegri 6.5)

A disp.: Perisan, Belardinelli, Haas, Ilie, Indragoli, Konate, Tosto.

All.: Dionisi 5

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 7

Bereszynski 6 (1’ st Peda 6)

Bani 6.5

Ceccaroni 6.5

Pierozzi 6.5

Segre 6 (10’ st Gomes 6)

Ranocchia 6.5

Augello 6 (43’ st Veroli ng)

Palumbo 6.5 (25’ st Blin ng)

Le Douaron 6.5 (10’ st Vasic 6)

Pohjanpalo 7.5

A disp.: Gomis, Balaguss, Diakité, Brunori, Corona.

All.: Inzaghi 7.5

ARBITRO

Dionisi di L’Aquila 6.5