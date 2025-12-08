Empoli-Palermo 1-3, La Nazione: “Castellani violato, decisivi gli errori sulle palle inattive”

Il racconto della partita tra Empoli e Palermo arriva chiaro e diretto dalle colonne de La Nazione, con la firma di Simone Cioni, che sottolinea come al Carlo Castellani Computer Gross Arena cada per la prima volta l’imbattibilità stagionale. Un Palermo «cinico e più pronto», scrive Simone Cioni su La Nazione, grazie a investimenti mirati e a una struttura che punta senza giri di parole alla promozione in Serie A.

Secondo quanto evidenziato da La Nazione, l’Empoli paga a carissimo prezzo le disattenzioni sui calci piazzati, che «hanno incanalato la partita». Il Palermo infatti colpisce subito: punizione, taglio di Le Douaron non letto dalla difesa, tocco morbido sul portiere Fulignati. Da lì, osserva ancora Simone Cioni su La Nazione, gli azzurri provano a reagire ma soffrono in modo evidente ogni situazione da fermo. Il raddoppio rosanero arriva infatti al 18’: angolo di Ranocchia, spizzata di Ceccaroni e tap-in vincente di Pohjanpalo.

Nonostante il doppio schiaffo, l’Empoli resta in partita, pur rendendosi pericoloso soltanto al 26’ con Elia, controllato da Joronen sulla riga. Una prima frazione che, ribadisce La Nazione, vede un Palermo più pronto nei duelli e più ordinato nella gestione del vantaggio.

La ripresa cambia volto: Dionisi inserisce Pellegri e la squadra torna in campo con tutt’altro piglio. Il portiere rosanero Joronen salva subito su Moruzzi, ma al 63’ non può nulla sul gol dell’ex Milan: palo e ribattuta vincente. «Partita riaperta», scrive La Nazione.

A quel punto l’Empoli spinge forte: Pellegri ha la palla del 2-2 ma Bani si immola deviando a corpo morto dopo l’ennesima parata di Joronen. Con il passare dei minuti, però, la pressione azzurra si attenua e il Palermo ritrova campo e ordine. Al 74’ arriva infatti il gol che chiude definitivamente i giochi: cross dalla destra, buco di Guarino e ancora Pohjanpalo, libero alle spalle, che controlla e insacca.

Nell’ultimo quarto d’ora, conclude Simone Cioni su La Nazione, l’Empoli non ha più energie né lucidità per tentare un assalto finale. La partita si chiude dunque con un 1-3 che fotografa bene il diverso peso specifico delle due squadre nelle situazioni determinanti.