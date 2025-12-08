Gazzetta dello Sport: “Pohjanpalo trascina il Palermo contro l’Empoli: doppietta da leader. Adesso via gli scontenti?”

La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Nicola Binda, certifica la rinascita del Palermo dopo il successo per 1-3 sul campo dell’Empoli. Una partita che, come sottolinea Binda sulla Gazzetta dello Sport, ha messo in luce limiti e punti di forza dei rosanero, ancora alla ricerca della continuità necessaria per trasformarsi in una vera grande del campionato.

Aggrappati a Joel Pohjanpalo. In un momento cruciale della stagione il vichingo si è caricato il Palermo sulle spalle e l’ha rimesso in corsa per la promozione diretta. Dopo la tripletta alla Carrarese è arrivata la doppietta a Empoli per una leadership totale, sia nella classifica dei marcatori (10 gol, in netta fuga) sia in una squadra che comunque ancora non ha tutte le credenziali per essere una vera grande. Perché qualche limite è evidente, e s’è visto nella ripresa di questa partita dominata nella prima parte con due gol e… non giocata nella seconda, quando l’Empoli ha sfiorato il pareggio e il solito calo fisico s’è ripresentato, insieme a un cambio di Inzaghi (perché togliere Palumbo?) che non ha aiutato la squadra. C’è voluto Pohjanpalo a rimettere le cose a posto e la domanda è: basteranno i suoi gol per salire in Serie A? C’è un mercato alle porte, qualche uscita sarà scontata (basta guardare la panchina, da Brunori a Diakitè agli altri scontenti), l’idea è quella di arrivare a Tramoni del Pisa come trequartista se da Manchester arriverà il via libera, e magari di riprendere Magnani dalla Reggiana per la difesa. Ma di sicuro bisognerà sperare che il biondo finlandese mantenga intatta la sua straordinaria vena realizzativa. Sono 19 i gol in questo 2025 stellare.

