Empoli, arriva Odenthal dal Sassuolo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Ore calde in casa Empoli, che si appresta a chiudere questa sessione di calciomercato con un colpo in difesa da mettere a disposizione di mister Pagliuca. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è stata raggiunta l’intesa con il Sassuolo per l’arrivo di Cas Odenthal.

Il difensore olandese, nella scorsa stagione, ha collezionato 22 presenze con i neroverdi, mettendo a segno un gol e fornendo un assist. Adesso il classe 2000 è pronto a questa nuova avventura in Serie B con la maglia dei toscani.

Ultimissime

Empoli, arriva Odenthal dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Padre entra in campo e pesta un 13enne portiere avversario

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Monza, vicino Abdelhamid Sabiri della Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Cesena, l’arrivo di Haj Mohamed legato alla cessione di Celia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Catanzaro, fatta per il ritorno di Cassandro dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025