Empoli, arriva Odenthal dal Sassuolo

Ore calde in casa Empoli, che si appresta a chiudere questa sessione di calciomercato con un colpo in difesa da mettere a disposizione di mister Pagliuca. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, è stata raggiunta l’intesa con il Sassuolo per l’arrivo di Cas Odenthal.

Il difensore olandese, nella scorsa stagione, ha collezionato 22 presenze con i neroverdi, mettendo a segno un gol e fornendo un assist. Adesso il classe 2000 è pronto a questa nuova avventura in Serie B con la maglia dei toscani.