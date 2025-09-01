Padre entra in campo e pesta un 13enne portiere avversario

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Attimi di violenza inaudita a Collegno, al termine della sfida Under 14 del torneo Super Oscar tra Carmagnola e Volpiano Pianese. Una lite tra giovanissimi calciatori è degenerata quando un genitore ha scavalcato la recinzione ed è entrato in campo.

L’uomo, 40 anni, padre di un giocatore del Carmagnola, invece di placare gli animi si è scagliato con violenza contro il portiere avversario, 13 anni: lo ha colpito con un pugno al volto, scaraventato a terra e continuato a colpirlo.

Il ragazzo in ospedale

Il giovane estremo difensore è stato trasportato al Martini di Torino, dove i medici hanno diagnosticato la frattura del malleolo e una forte contusione allo zigomo. Il genitore è stato subito identificato dai carabinieri.

Il racconto del mister

Andrea Mirasola, allenatore del Volpiano Pianese, ha ricostruito l’accaduto: «Gli animi erano accesi per una partita combattuta, ma si trattava di alterchi tra ragazzi che sarebbero rientrati. All’improvviso il genitore del Carmagnola si è buttato in campo e ha picchiato il nostro portiere. Abbiamo temuto per la sua incolumità, siamo sotto choc».

La condanna del sindaco

Duro il commento del sindaco di Volpiano, Giovanni Panichelli: «Un episodio grave e poco edificante. Lo sport deve essere aggregazione e benessere, non violenza. Esprimiamo solidarietà al ragazzo e alla sua famiglia».

Le scuse della società

In serata è arrivato anche il comunicato del Carmagnola Calcio: «I valori dello sport devono ispirarsi al rispetto reciproco. Quanto accaduto rappresenta un comportamento grave e inaccettabile. Porgiamo le nostre più sincere scuse alla vittima, alla sua famiglia e all’intera comunità sportiva».

Ultimissime

Padre entra in campo e pesta un 13enne portiere avversario

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Monza, vicino Abdelhamid Sabiri della Fiorentina

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Cesena, l’arrivo di Haj Mohamed legato alla cessione di Celia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Catanzaro, fatta per il ritorno di Cassandro dal Como

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025

Frosinone, salta l’arrivo di Luperini dal Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 1, 2025