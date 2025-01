Di Marzio: “Sampdoria, possibile arrivo di Oudin dal Lecce”

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la Sampdoria ha messo nel mirino Remi Oudin dal Lecce. La squadra genovese è alla ricerca di rinforzi per la seconda metà della stagione e sembra puntare su Oudin come possibile soluzione per il proprio attacco. La formula del trasferimento sarebbe quella del prestito, una scelta che permetterebbe alla Sampdoria di valutare le prestazioni del giocatore nel contesto della Serie A senza un impegno a lungo termine.

