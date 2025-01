Il Mattino: “Salernitana, Saric in pole. Le cifre”

Secondo “Il Mattino” e il giornalista Pasquale Tallarino, la Salernitana è vicina a concludere l’acquisto del centrocampista Saric, attualmente in difficoltà nelle gerarchie del Palermo, dove è posizionato dietro giocatori come Vasic e mentre il club siciliano negozia per Mazzitelli. Nonostante Saric sia la priorità, il direttore sportivo Valentini sta valutando anche Braunoder del Como, giovane austriaco del 2002, come possibile alternativa, con Cremonese e Cesena anch’esse interessate.

La partita a scacchi con il Palermo va avanti perché in Sicilia è un’operazione da 1 milione di euro: 300mila per il prestito oneroso e 700mila per l’obbligo di riscatto. Per la Salernitana, invece, vale un po’ meno, quindi sta giocando con il tempo.