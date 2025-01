Calciomercato Salernitana: Caldirola primo obiettivo

La Salernitana si conferma protagonista del calciomercato invernale, attuando una vera e propria rivoluzione nella rosa a disposizione del nuovo allenatore Roberto Breda, con l’obiettivo di conquistare la salvezza. Il direttore sportivo Valentini ha lavorato senza sosta e il suo impegno sembra non essere ancora concluso. Attualmente, il club è alla ricerca di un difensore per potenziare ulteriormente il reparto arretrato.

Secondo quanto riportato da “La città di Salerno”, il principale candidato è Luca Caldirola del Monza, che non sta trovando molto spazio nella sua attuale squadra. Caldirola sarebbe favorevole al trasferimento a Salerno, sebbene la trattativa si presenti complessa. Come alternativa, il club ha messo nel mirino Michael Venturi del Cosenza, mostrando così una strategia attenta e mirata per rinforzare la difesa in vista dei prossimi impegnativi mesi di campionato.