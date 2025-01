TMW: “Palermo, Magnani primo obiettivo per la difesa: offerto un triennale”

Il Palermo non si ferma sul mercato e, oltre a Joel Pohjanpalo, punta a rafforzare la difesa per il tecnico Alessio Dionisi. Come si legge su TuttoMercatoWeb il club rosanero ha messo gli occhi su Giangiacomo Magnani, difensore classe ’95 dell’Hellas Verona.

Magnani, ex Sassuolo, si trova in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo con il club veronese non sono andate a buon fine. Di fronte a questa situazione, l’Hellas Verona è aperto a cederlo in questa sessione di mercato, per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della stagione.

Il Palermo ha avanzato un’offerta concreta, proponendo un contratto triennale a Magnani, dimostrando così la determinazione nel volerlo portare alla corte di Dionisi.