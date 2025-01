“HA RIFIUTATO L’ARABIA PER RESTARE AL NAPOLI”: altro che Kvaratskhelia | In azzurro guadagna la metà

Resta al Napoli, non come Kvaratskhelia - ILovePalermoCalcio.com (Foto LaPresse)

Altro che Arabia Saudita, il suo futuro è ancora a Napoli: trasferimento rifiutato, non come ha fatto Kvaratskhelia

Una decisione, quella di lasciare Napoli, per andare a giocare in uno dei club più importanti e ricchi al mondo come il PSG. Una scelta che non tutti i tifosi azzurri hanno digerito per quanto fatto da Khvicha Kvaratskhelia.

Soprattutto per il modo in cui è avvenuto e per il periodo visto che è andato via alla metà della stagione con un campionato ancora da conquistare. Adesso, però, il georgiano è il passato.

Potrebbe essere dimenticato completamente solamente nel caso in cui dovesse arrivare un suo sostituto. Il nome di Alejandro Garnacho piace parecchio alla piazza partenopea ed, a quanto pare, anche alla dirigenza azzurra.

Nel frattempo, però, c’è anche chi ha deciso di rifiutare una destinazione meno europea come l’Arabia Saudita per continuare a giocare con la maglia azzurra. Rifiutando, inoltre, un ricco contratto milionario pur di non abbandonare la causa.

Rimane a Napoli, nessun trasferimento in Arabia Saudita: parla l’agente

Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni di “Televomero” è intervenuto uno dei procuratori italiani più conosciuti come Mario Giuffredi. Tanti gli argomenti affrontati, come la partenza del georgiano e quella della permanenza di un suo assistito che ha fatto una scelta di cuore: ovvero quella di rimanere al Napoli. Si tratta di Matteo Politano, in gol nella vittoriosa trasferta di Bergamo e uomo di fiducia di mister Conte.

Le sue parole non hanno bisogno di presentazioni: “C’è chi sceglie di andare via come Kvara, e chi fa come Politano l’anno scorso a gennaio. Io sono stato invitato dal presidente ad andare dieci giorni lì in Arabia, io e De Laurentiis siamo andati a trattare con gli sceicchi dell’Al-Shabab che volevano Politano e che gli avrebbero dato 7 milioni all’anno. Il presidente preferiva non darlo via visto anche il momento difficile della squadra. Il giocatore ha preferito rimanere al Napoli guadagnando la metà. Non è da tutti“.

Napoli, non ha avuto dubbi: resta in azzurro, rifiutati i milioni dell’Arabia

Matteo Politano ha rifiutato l’Arabia Saudita per la causa azzurra. Tanto da rifiutare molti milioni di euro. “Adesso viene premiato dal fatto che sta ottenendo risultati importanti e si sta prendendo anche delle soddisfazioni personali“.

Il nativo di Roma, come riportato in precedenza, è diventato un punto di riferimento della squadra ed uomo di fiducia di Conte. Il classe ’93, infatti, è uno dei titolari della rosa che si trova al primo posto in classifica in Serie A.